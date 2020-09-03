موسى يناشد محافظ القاهرة خفض سعر متر التصالح فى الويلى من 800 لـ 200 جنيه

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: ناس كتير من كل حتة.. الإسكندرية بيقولوا الأسعار عندنا كتيرة قوى يا ريت تناشد اللواء محمد شريف علشان يراعى ظروفنا.. أهالى الويلى قالوا لنا إزاى بتحاسبنا زى بتاع مصر الجديدة؟".

وتابع موسى: أن "الوايلى أقرب لحدائق القبة بسعر 200 جنيه، مش 800 جنيه زى مصر الجديدة".

وخاطب "موسى" محافظ القاهرة، قائلا: "أرجو من سيادتك خلال اللجنة المشكلة لدراسة الفئة السعرية للمتر المسطح فى عدد من المناطق مراعاة ظروف الموطنين مراعاة شكوى سكان الويلى لأن الأقرب لهم سكان حدائق القبة".

وأضاف أحمد موسى، أنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة، تدرس الفئة السعرية للمتر المسطح فى عدد من المناطق مراعاة لظروف المواطنين، معتبرا أن هذا القرار سيشجع المواطنين على التقدم لـ التصالح.

وأكد أحمد موسى أن البلد تريد تقنين أوضاع المواطنين، ولا تريد أن تسبب مشكلات لهم.

وعرض موسى، قيمة التصالح فى المناطق، بالمتر، قائلا إن قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة القاهرة تتراوح من 50 جنيها إلى 2000 جنيه للمتر.

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وأضاف، أنه سيقدم خدمة مميزة لسكان القاهرة، وسيتم عرض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بكل منطقة وشارع.

وأشار أحمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بـ حى التبين المنطقة الأولى السكنى بـ 300 جنيه لـ المتر و شوارع جانبية بكورنيش النيل بـ 200 جنيه للمتر، والمنطقة الثالثة تكون قيمة التصالح لـ المتر 70 جنيها.

ولفت أحمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بحى السيدة زينب منطقة أولى، مستوى أول بـ 600 و منطقة ثانية مستوى أول بـ 300 جنيه، المنطقة الثالثة مستوى أول بـ 100 جنيه.

وبين أن حى المعادى المنطقة الأولى مستوى أول بـ 1400 جنيه، و المنطقة الثانية مستوى أول بـ 1000 و المنطقة الثالثة مستوى أول بـ 600 جنيه، وأن قيمة التصالح بمنطقة حى دار السلام، منطقة أولى مستوى أول 800 جنيه، ومنطقة ثانية مستوى أول 200 جنيه، والمنطقة الثالثة بـ 70 جنيه للمتر.

واستكمل: قيمة جدية التصالح بـ حى حلوان بالمنطقة الأولى مستوى أول بـ 300 جنيه للمتر، والمنطقة الثانية مستوى أول بـ 200 جنيه للمتر، والمنطقة الثالثة بـ 100 جنيه للمتر.