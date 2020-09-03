الأرصاد : طقس اليوم الخميس رطب على القاهرة والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.





فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 32 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 36 25

نخل 37 23

نويبع 38 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 28

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28