شاهد .. وزير الطيران: تطبيق تحليل بى سى آر على المصريين بدأ منذ أول سبتمر

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على التليفزيون المصرى، أنه تواجد فى مطار القاهرة بنفسه للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المتبعة، مشيرًا إلى أن التنظيم على أعلى مستوى من حيث الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعى.

وأكد وزير الطيران المدنى، أن المدة المحتسبة لعمل التحليل لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إقلاع الطائرة متجهة إلى مصر، أى أن زمن الرحلة غير محسوب، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

وقال: "بالنسبة لمطارات طابا وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، فيحق للقادمين إليها من أى جنسية إجراء تحليل الـ بى سى آر فى مطار الوصول إذا لم يكن أجراه قبل قدومه".