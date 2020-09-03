الأرصاد: طقس اليوم ..مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 23

Advertisements

رأس سدر 36 25

نخل 37 23

نويبع 38 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28