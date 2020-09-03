في واقعة مأساوية، عثرت شرطة مدينة "دالاس" بولاية "تكساس" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على جثث سيدة ونجليها في شقة سكنية عقب اتصال زوجها بشركة متخصصة في مجال أنظمة الإنذار ليقول إنه قتل عائلته بسبب الضجيج وارتفاع أصواتهم، قبل أن تبلغ الشركة الشرطة بشأن هذا الاتصال المريب.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة العالمية: محتمل تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا.. شوقي يحدد مواعيد التسجيل لاختبارات ACT.. وبسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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