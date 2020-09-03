فيديو.. أكاذيب مرتزقة إبليس.. عبدالرازق يكشف إساءة الإرهابيين للنبى

ورصد الفيديو الذى جاء ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"، افتراءات الإرهابيين لتبرير جرائمهم بنصوص خاطئة ينسبونها للشرع. ورد الدكتور رمضان عبدالرازق، ‎عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، على افتراءات الإرهابيين بوصفهم النبى محمد بالقتّال، قائلا إن إلصاق هذه الصفة تعد إساءة أدب من اللنبى وحاشاه فهول ليس قتالا بل أرسل رحمة للعالمين، مضيفا: "وبالبحث يتبين أن الحديث الذى يقال فيه اسمه فى التوراة الضحوك القتال، يوجد فيه راوى حديث يوصف بأنه دجال، إذن هذا ليس بحديث، والنبى يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

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