الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 2020 بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد النائب بمجلس الدولة من وظيفته. ونشر القر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس .

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