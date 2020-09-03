أمين عام القومي لأسر الشهداء يستقبل مدير منظومة الشكاوى الحكومية

استقبل اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الأربعاء ٢ سبتمبر؛ الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والوفد المرافق له. وناقش اللقاء عمل المنظومة بالمجلس ومدى الإستجابة لحسم الشكاوى الخاصة بأسر الشهداء والمصابين. وخلال اللقاء أعرب أمين عام المجلس عن تطلعه لمزيد من التعاون بين المجلس والمنظومة بما يخدم أسر الشهداء والمصابين، مشدداً على أن المجلس القومي يولي أهمية كبيرة للرد على الشكاوى الواردة في أسرع وقت والعمل على حل مشكلات المستفيدين . من جانبه أشاد مدير المنظومة بمستوى التطوير الإداري والخدمي الجاري بالمجلس، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة .

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