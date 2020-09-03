الرئيس السيسي يقر منحة 160 ألف دولار لدعم استراتيجية تطوير الإحصاءات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الاحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019. ونشر القر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس .

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