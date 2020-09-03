قرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحة من أراضى الدولة بالساحل الشمالي لإقامة محطة...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 465 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية. ونشر القر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس .

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