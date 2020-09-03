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فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار بآداب حلوان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار بآداب حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات تم فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان، بما يسهم فى ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية فى ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة فى تلك الفترة حضارة مصر.

هذا ويتضمن قسم الاثار والحضارة بكلية الآداب ثلاثة شعب وهى:


-شعبة آثار مصرية
-شعبة آثار إسلامية
-شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.

ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الاثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها.

ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات ) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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