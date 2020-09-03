نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار بآداب حلوان في المقال التالي
هذا ويتضمن قسم الاثار والحضارة بكلية الآداب ثلاثة شعب وهى:
-شعبة آثار مصرية
-شعبة آثار إسلامية
-شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.
ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الاثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها.
ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات ) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار بآداب حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.