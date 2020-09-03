نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات نادي التجديف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف الجامعة، في إطار تطوير منشآت جامعة القاهرة وتحديث بنيتها التحتية.
بحضور رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي التجديف وعلى رأسهم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري لرياضة التجديف.
وعقب افتتاح تجديدات نادي التجديف، ترأس الدكتور محمد الخشت، اجتماع مجلس الإدارة الجديد، لمناقشة الخطط المستقبلية ووضع لائحة جديدة تحكم عمل النادي وتضع آليات محددة تضمن الانضباط وإعادة الهيكلة الادارية وتفتح افاق تطوير نشاطه وتحسين خدماته.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن من أهدافنا إعادة رياضة التجديف في النادي ووضعها على خريطة المنافسة الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف.
ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدكتور محمد الخشت كان قد وجه بضرورة التغلب على المشكلات الخاصة بالنادي وإعادة تشكيل مجلس إدارته ووضع لائحة جديدة متطورة، حتى يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
وأوضح، أن الجامعة قامت بعمل بعض التجديدات المرحلية لنادي التجديف بعدما تسببت العواصف الترابية الأخيرة في شهر مارس الماضي في إحداث بعض التلفيات داخل النادي سواء على مستوى الأسقف الخاصة بالعوامة، أو على مستوى الكهرباء بالمرسى أو داخل العوامة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة والدفاع المدني، والحصول على التراخيص الخاصة باتحاد رياضة التجديف باعتباره ناديا رياضيا واجتماعيًا.
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