عاجل.. قرار جمهورى بالموافقة على منحة لدعم استراتيجية تطوير الإحصاءات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفًا و420 دولارًا أمريكيًا.





وتأتى المنحة لدعم إعداد "مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات"، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019. ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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