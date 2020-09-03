صور.. سحب عينات للسائحين بمطار الغردقة الدولى

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، صورا لإجراءات سحب عينات بمطار الغردقة الدولى من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة.



نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، صورا لإجراءات سحب عينات بمطار الغردقة الدولى من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة.



وقالت الوزارة على صفحتها بـ"تويتر": "فى أثناء سحب العينات بمطار الغردقة الدولى من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة، وذلك لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا".

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