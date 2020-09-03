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صور.. سحب عينات للسائحين بمطار الغردقة الدولى

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حسام عماد 2020-09-03 09:44 0 تبليغ

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نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، صورا لإجراءات سحب عينات بمطار الغردقة الدولى من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة.

سحب عينات للسائحين بمطار الغردقة الدولى
سحب عينات للسائحين بمطار الغردقة الدولى
سحب عينات للسائحين بمطار الغردقة الدولى



وقالت الوزارة على صفحتها بـ"تويتر": "فى أثناء سحب العينات بمطار الغردقة الدولى من السائحين القادمين إلى مدينة الغردقة للسياحة، وذلك لعمل تحليل PCR لفيروس ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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