الإسكان والتخطيط تبحثان سبل إدارة أصول الدولة غير المستغلة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور قيادات الوزارتين، ومسؤولى الصندوق السيادى المصرى.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، فى بيان رسمى نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطنى بميدان التحرير، طبقا للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.



وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارتنفيذها بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخ والثقافى والحضارى.

وأوضح الوزير أنه تم أيضا، مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، فى إطار خطة إستراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارتها بالتعاون مع وزارة الإسكان، على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل، لزيادة موارد الدولة، واستغلال تلك العوائد فى مشروعات التنمية والتطوير المختلفة الجارى تنفيذها فى ربوع مصر.