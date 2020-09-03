عاجل.. السيسى يصدر قرارا بعزل نائب فى مجلس الدولة من وظيفته

ونشر القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 2020 فى عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وطالب وزير العدل بتنفيذه. وأشار القرار إلى أنه جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر فى 15 يونيو 2020 فى الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

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