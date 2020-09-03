التعليم العالى تعلن إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية غدا

أعلن الدكتور محمد شعيرة رئيس القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، في الموقع الرسمى للتقديم للجامعات الأهلية، فى تمام الساعة 12 من صباح يوم الخميس، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لفتح باب التسجيل والتى انطلقت منذ 22 أغسطس الماضى.

وأضاف الدكتور شعيرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أنه لا نيه لمد باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية مرة أخرى، خاصة وأنه كان من المقرر إغلاق باب التسجيل يوم 30 أغسطس ولكن تم مد الباب حتى 2 سبتمبر.

ومن المقرر أن تستقبل الجامعات الأهلية الجديدة وهى جامعات الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث الطور وشرم الشيخ ورأس سدر وجامعة العلمين وجامعة الجلالة طلاب فى العام الجامعى 2020 /2021.

وكان أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية عن إضافة 3 مجالات جديدة بجامعة الملك سلمان الدولية فرع الطور وذلك فى مجالات " طب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية ".

كما أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية عن فتح إمكانية تعديل الرغبات للطلاب بعد إرسالها.

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ومن المقرر أن تنطلق أعمال اختبارات القبول "المجمعة _ الإنسانيات، واللغة الإنجليزية بداية من 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر الجارى، على أن يتم اختبار التفكير المنطقى والنقدى على مدار يومى 10و11 سبتمبر وإعلان نتيجة القبول الأولى 12 سبتمبر ثم إجراء المقابلات الشخصية وإجراء الكشف الطبى.

ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.