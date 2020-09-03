القوى العاملة: تعيين 343 شابًا واستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة ببنى سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 343 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1319 شابًا.
تلقى وزير القوى العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 384 شهادة قياس مستوى مهارة، و375 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 372 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 162 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير ثلاثة محاضر لمنشآت مخالفة للقانون.
وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 57 منشأة بواسطة مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية.
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