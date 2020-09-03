بعد سنوات..الزراعيين تسترد أصول النقابة بشارع الجلاء.. تفاصيل

صرح المهندس محمدي البدري عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، بأن استرداد المسرح والسينما في شارع الجلاء يعد إنجازًا لمجلس النقابة الحالي فهو حلم طال انتظاره وتحقق بعد ملاحقات قضائية لم نمل أو نكل منها حتي رجوع الحق لأصحابه وهم الزراعيين.

وأوضح "البدرى" فى تصريحات له اليوم، بأن ذلك يدل علي قوة المجلس الحالي وحرصه على جميع أصول وأموال الزراعيين المهدرة.

وأضاف البدري: "نفتخر نحن كمصريين بعودة هيبة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

كما وجه البدرى الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولمديرية امن القاهرة وقسم شرطة الازبكية، مناشدا جموع الزراعيين بضرورة مشاركة جميع الزراعيين في انتخابات النقابة القادمة والمزمع أجراها في يناير القادم لاختيار من يمثلهم.