نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات المشروع القومي للأيتام في المقال التالي
وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للأيتام تحت شعار "أنا أحقق ذاتي"، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية عن طريق مراكز تدريب رياضية وكشفية في ألعاب "كرة القدم، كرة الطائرة، الكاراتيه، تنس الطاولة، كرة السلة"، ويتكون كل مركز بالمحافظة الواحدة من 100 مشارك يتم رعايتهم رعاية كاملة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وإشراكهم في عدد من الأنشطة والمعسكرات.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المتابعة لنتائج المشروع القومي للأيتام، وقياس رضا أبناء الوطن المشاركين به من حيث الخدمات المقدمة لهم، والتعرف على احتياجاتهم وتنفيذها، مشيرًا إلى مواظبة المشاركين بالمشروع على جدول التدريبات الرياضية المحدد لهم، والعمل على رفع لياقتهم البدنية والصحية من خلال ممارسة الرياضة في الألعاب التي يتضمنها المشروع.
ولفت إلى الحرص على إشراك أعضاء المشروع في البرامج التدريبية المختلفة التي تنفذها الوزارة في ضوء التوجه نحو توعيتهم وتثقيفهم بما ينعكس بالإيجاب على تكوين شخصيتهم.
وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى المشاركين بالمشروع القومي للأيتام خلال زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، أثناء تواجدهم بالصالة المغطاة بنادي الحرية الرياضي للمعاقين.
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