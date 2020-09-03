التعليم العالى: 175 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية 

وأكد رئيس قطاع التعليم على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.
كما أوضح عطا، أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجارى، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى "الكمامة"، فلن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجارى.
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