الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألف ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، أن الحمل الأقصى المتوقع، بلغ 29 ألف ميجاوات مقابل 30 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و917 ميجاوات.





كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التى تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء. وأكدت الوزارة، تفعيل خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضى. أضافت: "يأتى ذلك فى إطار الإنجازات التى حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، فى إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن".

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