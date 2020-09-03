حسب الله: الشباب دائما أولوية فى خطابات الرئيس السيسى

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على سرعته فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بدعوة الشباب المصرى للتصدى مع الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجهها مصر داخليا وخارجيا.





وأشاد "حسب الله" فى بيان، اليوم، بتأكيد وزير الشباب والرياضة أن الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعى من خلال التصدى لمختلف قضايا الوطن والمساهمة فى مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية يعكس دون شك إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب فى الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التى تحققت على أرض الوطن.

وأشار إلى أهمية لقاء وزير الشباب والرياضة الأسبوعى مع مختلف ممثلى الكيانات الشبابية خاصة مع مجموعة من الشباب رواد وسائل التواصل الاجتماعى وممثلى بعض الكيانات الشبابية لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

وأعلن حسب الله، اتفاقه مع وزير الشباب والرياضة بأن دعوة الرئيس للشباب لم تكن الأولى بل يمثل الشباب دائماً أولوية فى خطابات القيادة السياسية إيماناً بدورهم وتعظيماً لمساهماتهم فى بناء الدولة المصرية فى شتى مناحى النهضة والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر، إضافة إلى تأكيد الوزير على أهمية دورهم فى التصدى للمظاهر السلبية والحملات الممنهجة التى يشنها العديد من أعداء الوطن فى الداخل والخارج لتشويه الصورة الحقيقية من خلال بث رسائل توعوية للنشء والشباب فى جميع قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية لتعريفهم بحقيقة الأمور وكافة ملابسات القضايا الوطنية للدولة المصرية ومن خلال كافة المنابر والمنشآت والآليات التى تتيحها وتوفرها الحكومة المصرية.

وأكد حسب الله أن الشباب المصرى الواعد هو أول من يتصدى ويسقط جميع المؤامرات التى تحاك ضد الوطن من قوى الشر والضلال والظلام والإرهاب ضد مصر وقائدها وشعبها العظيم، موجها تحية من القلب للشباب المصرى الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى مواجهة أكاذيب وسموم الآلة الاعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار من فضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا.