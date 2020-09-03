محافظ الغربية: تحصيل 205 ملايين جنيه جدية تصالح بمخالفات البناء

قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، إن إجمالى مبالغ جدية التصالح فى مخالفات البناء حتى، اليوم الخميس، بلغ 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة وصل حتى الآن إلى 32 ألفا و634 طلبا.





وأكد المحافظ، فى تصريح اليوم، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، مشيرا إلى إقبال المواطنين على طلبات التصالح فى مخالفات البناء، موجها بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة. وأوضح رحمى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى على رأس أولويات المحافظة، باعتباره أحد الملفات المهمة التى توليها الدولة اهتمامًا فى الفترة الراهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم ، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات. أضاف، أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، موجها قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين فى أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى على مستوى المحافظة.

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