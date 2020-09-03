عاجل.. قرار جمهورى بتخصيص أرض فى مطروح لإقامة محطة صرف صحى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، القرار رقم 465 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى ومنطقة إدارية.





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