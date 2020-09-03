تفتيش 93 منشأة صناعية كبرى.. البيئة تعلن بدء منظومة مواجهة السحابة السوداء لعام 2020

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة بدء الوزارة اجراءات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لعام ٢٠٢٠ بالتعاون مع وزارات الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء، من خلال مجموعة من المحاور تتمثل في متابعة اجراءات جمع قش الأرز بمحافظات المنظومة (كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، القليوبية) وكبسه وتدويره، الحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة كالمنشآت الصناعية وعوادم السيارات والمقالب العشوائية للمخلفات والحرائق العشوائية لقش الأرز من خلال تكثيف حملات التفتيش ومحاور المتابعة، وتكثيف الرصد والمتابعة من خلال غرف العمليات المركزية بوزارة البيئة عن طريق الأقمار الصناعية وخدمات شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.

نفذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاستبقاية خلال الفترة الماضية استعدادا للبدء الرسمي في المنظومة لتهيئة المواطنين وخاصة المزارعين حول الإجراءات اللازمة لنجاح المنظومة والقضاء على شبح السحابة السوداء الذي ظل يؤرق البلاد لسنوات، ونجحت الحكومة بالتعاون مع المواطنين في مواجهته مؤخرا والسيطرة عليه.

وقامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز بالتفتيش على 93 منشأة صناعية كبرى ومتوسطة وصغرى للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية وذلك بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، وتبين مخالفة 25 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تم جمع ٨٦٤ طن قش أرز باجمالي ٨٢٧٢ طن تم البدء في جمعها الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال ٩٤ موقع بكفر الشيخ و الدقهلية، كما تم الدفع بعدد ٧٨ محور من فرق وزارة البيئة لمتابعة عملية جمع القش والتعامل معه ورصد أيه حرائق لاتخاذ إجراءات فورية حيالها.

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ونفذت الوزارة أيضا عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٥٤٦ سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة ١٣١ سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار دور وزارة البيئة التوعوية، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة ٤٠٧ ندوات للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأيجار مناسب وكفاءة عالية .

وتتم المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.