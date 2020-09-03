60% من قراء دوت الخليج يؤيدون تخفيض أسعار تذاكر المترو لركاب محطة بشتيل

فيما رفض 29% من القراء خلال الاستطلاع الذي أجراه الموقع، على مدار الساعات الماضية، لهذا المقترح، واعرب 11% أخرين عن عدم اهتمامهم بالامر.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، صرح بأن هناك مقترحا يتم دراسته بشأن حصول الركاب القادمين من الصعيد إلى بشتيل على تخفيض في تذاكر المترو والمونوريل، شريطة تقديم التذكرة بعد الوصول مباشرة، أو الحجز بتذكرة موحدة مخفضة للقطار والمترو والمونوريل . وأوضح وزير النقل، أن منطقة بشتيل وقع عليها الاختيار لأنها توفر مساحة من الأرض بها في حدود 57 فدانًا تسمح بإقامة المشروع، علاوة على تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية المتمثلة في رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة، والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، وهو ما يتيح رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات إلى المستوى العالمي، مع زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

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