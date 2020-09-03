الأرصاد: موجة حارة جديدة على البلاد من الغد تستمر لـ منتصف الأسبوع.. القاهرة تسجل 37 وأمطار بالصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من غدا الجمعة، ويستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 وعلى الصعيد 45 درجة.

ويكون الطقس خلال هذه الفترة ما بين حار رطب نهارا على محافظات الوجه البحري والقاهرة يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، وتكون هناك رياح نشطة على السواحل الشمالية.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار متوقعة ما بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة، تصل لحد السيول وتكون غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 العظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 28 ، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.