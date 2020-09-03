نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعريف بالسجل المدني الذكي" و"مدينة الجلالة".. مشاريع تخرج قسم الإعلان بـ"تطبيقية حلوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش طلاب بقسم الإعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مشاريع متميزة وابتكارية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة سلوى محمود رئيس القسم.

وتضمنت هذه المشاريع مشروع حملة اعلانية للتعريف بالسجل المدني الذكي للطالبة نورهان عبد المجيد حفناوي وتكمن فكرة المشروع في إمكانية استخراج الأوراق الحكومية في الحال من خلال ماكينات متواجدة في بعض الأماكن ومتاحه ٢٤ ساعه وكذلك إمكانية طلب هذه الأوراق أون لاين وتوصيلها إلى المنزل، بجانب افتتاح مكاتب للسجل المدني في المولات التجارية لتسهيل استخراج الأوراق الحكومية وتوافرها في أماكن مختلفة وترفيهية أيضًا.

وتهدف الحملة إلى التعريف بخدمة السجل المدني الذكي المقدمة من قبل وزارة الداخلية، وكيفية استخدام هذه الماكينات وأماكن تواجدها، وكيفية استخراجها أون لاين.

رابط المشروع:

https:www.behance.netgallery102847921Graduation-Project-2020-%28-%29

كما تضمنت المشاريع مشروع مدينة الجلالة للطالبة يارة مصطفى محمد، وقد هدف المشروع للتعريف بمدينة الجلالة والترويج لها والتي تعد أحد المدن الساحلية الجبلية التي تقع على سواحل البحر الأحمر وهى مدينة متميزة كونها مدينة سكنية سياحية صناعية، وتحتوي على مصنع رخام الجلالة وهو من أكبر مصانع الرخام فى الشرق الاوسط، كما تحتوي على محطة تحلية مياه كبيرة ومحطة كهرباء وجامعات مثل جامعة الجلالة ويوجد بها مدينة العاب مائية وترفليك ومركز غطس لموقعها المتميز بالشعب المرجانية والأسماك النادرة، بجانب مارينا لليخوت وفندق ساحلى كبير، وأماكن لتسلق الجبال.

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روابط المشروع:

1-Part (1)

https:www.behance.netgallery102886685City-of-El-Galala-Part-%281%29

2-part (2)

https:www.behance.netgallery102968643City-of-El-Galala-Part-%282%29

كذلك مشروع الطالبة نهلة ناصر رمضان أيوب " المثلث الذهبى " (مشروع قومى)، حيث تم عمل حمله اعلانيه تهدف إلى تسويق منطقه المثلث الذهبى دوليا من ناحيه قطاع السياحه، وزيادة الاستثمار فى قطاع السياحه وزيادة الدخل القومى لمصر، وللتعبير عن ذلك تم تصميم شعار خاصه بتلك المنطقه إلى جانب هويه مؤسسيه كامله تعبر عن المكان ونظام توجيه وإرشاد داخلى للمكان وموقع يتضمن كل ما يخص هذه المنطقه إلى جانب اعلانات الطريق لتعريف المستثمرين بهذه المنطقه وبالمناطق السياحيه الخاصه بها وانشطتها، وطابع بريد خاص به وتذاكر لبعض المعابد الموجودة فى تلك المنطقه

ويقع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، والمنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية ومحميات طبيعية وانواع من الرمال يطلق عليها الرمال السوداء خاصة بالسياحة العلاجية

بيهانس الأجزاء الاولى من المشروع:_

Part 1:_

https:www.behance.netgallery102837469Golden_traingle-City_Branding-Part1

Part 2:_

https:www.behance.netgallery102850107Golden_Traingle-Posters-_Design-Part-2-ads