نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متحدث البرلمان" يُشيد بتنفيذ وزير الرياضة لتكليفات السيسي بدعوةالشباب لمواجهة التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، بالدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة الشباب المصري للتصدي مع الدولة المصرية في مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجهها مصر داخليا وخارجيا، موجهًا التحية والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على سرعته في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأشاد "حسب الله " في بيان له، اليوم الخميس، بتأكيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجهها لشباب مصر ببذل الجهد وزيادة الوعى من خلال التصدي لمختلف قضايا الوطن والمساهمة في مواجهة تحدياته الداخلية منها والخارجية، مؤكدًا أن ذلك يعكس دون شك إيمان القيادة السياسية بأهمية دور الشباب في الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت على أرض الوطن.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية لقاء وزير الشباب والرياضة الأسبوعي مع مختلف ممثلي الكيانات الشبابية خاصة مع مجموعة من الشباب رواد وسائل التواصل الاجتماعي وممثلي بعض الكيانات الشبابية لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات.

وأعلن "حسب الله" اتفاقه مع وزير الشباب والرياضة بأن دعوة الرئيس للشباب لم تكن الأولى بل يمثل الشباب دائمًا أولوية في خطابات القيادة السياسية إيمانًا بدورهم وتعظيمًا لمساهماتهم في بناء الدولة المصرية في شتى مناحي النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر إضافة إلي تأكيد الوزير على أهمية دورهم في التصدي للمظاهر السلبية والحملات الممنهجة التي يشنها العديد من أعداء الوطن في الداخل والخارج لتشويه الصورة الحقيقية من خلال بث رسائل توعوية للنشء والشباب في جميع قرى ومدن ونجوع محافظات الجمهورية لتعريفهم بحقيقة الأمور وكافة ملابسات القضايا الوطنية للدولة المصرية ومن خلال كافة المنابر والمنشآت والآليات التي تتيحها وتوفرها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشباب المصري فى مختلف مؤسسات الدولة من مراكز شباب وأندية ومنظمات ووحدات مجتمع مدنى ومشاركة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.

كما أعلن الدكتور صلاح حسب الله، انضمامه مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في إشادته بالمبادرات التي يقدمها الشباب وتدعم جهود الدولة والقيادة السياسية في كافة المجالات، مؤكدًا أن الشباب المصري الواعد هو أول من يتصدى ويسقط جميع المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قوى الشر والضلال والظلام والارهاب ضد مصر وقائدها وشعبها العظيم، موجهًا تحية من القلب للشباب المصري الذى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في مواجهة أكاذيب وسموم الآلة الاعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وإعلام العار من فضائيات الدم والارهاب التي تبث سمومها ضد الدولة المصرية من قطر وتركيا.

