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الأرصاد: سقوط الأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات.. وموعد حدوث انخفاض درجات الحرارة

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محمد علي 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بان الأيام الماضية قد شهدت سقوط أمطار على عدة مدن مصرية في وسط وجنوب سيناء، مشددة على كون اليوم الخميس قد يشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المدن في الوجه البحري تحديدًا، حيث ستكون السماء ممتلئة بالسحب في ساعات الصباح الأولى ومن ثم سوف تتلاشى بشكل تدريجي على مدار اليوم، ولكن هذا الأمر لن يمنع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري في أوقات متفرقة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتور إيمان شاكر في تصريحات لها لإحدى البرامج التليفزيونية على قناة صدى البلد منذ قليل، عن تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار، وقالت: “بدءًا من صباح الغد سوف تسقط الأمطار من جديد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهذا بجانب حدوث انخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة على تلك الأماكن”.

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وأكملت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية حديثها مؤكدة بأن الانخفاض في درجات الحرارة قد يصل لنحو درجتين أو ثلاث درجات على الأكثر في تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

أشارت الدكتور “إيمان شاكر” في تصريحاتها إلى كون درجة الحرارة العظمى في القاهرة سوف تصل إلى نحو 34 درجة مئوية خلال الساعات المقبلة، ولكنها ستعاود الارتفاع من جديد يوم الجمعة والسبت والأحد، وستنخفض من جديد في يوم الاثنين لتبدأ رحلة الانخفاض التدريجي بعد ذلك.

وختمت وكيل مركز الاستشعار عن بعد تصريحاتها لتؤكد بأن الفترة الحالية تشهد عدم استقرار واضح في الأحوال الجوية، حيث نودع فصل الصيف ونبدأ في استقبال فصل الخريف الذي يشهد سقوط أمطار على مختلف المناطق في جميع أنحاء الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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