فيديو .. الإعلامى أيمن عدلى يحاور المفكر عباس الطرابيلى

وتحدث الطرابيلى فى حواره مع أيمن عدلى عن مشواره الصحفى والسياسى، وقال إن النجاح يتطلب رغبة وعمل وإصرار ولن يتأتى إلا بالمعرفة والاضطلاع والقراءة قائلاً: قضيت نصف عمرى فى القراءة والبحث فى كل المجالات.
وأضاف خلال حواره مع "أخبار مصر" أن الصحافة مهنة تحتاج لمواصفات ومهارات خاصة لأنها تتميز عن كل المهن فيكفى أن يقول أنها مهنة الضمير الإنسانى فهى التى تنقل الأحداث وتعبر عن الآمال والطموحات ومصر مليئة دائماً بالإبداع والمبدعين ولَن ينسى كتاب مصر الكبار خاصة على أمين وأحمد بهاء الدين.
وحول مستوى الصحافة وسبب تراجع المبيعات قال الطرابيلى: لدينا أزمة حقيقة فى المهنة ولا يوجد حتى الآن خطط مواجهة منافسة الانترنت فنحتاج لدراسات تعزز أهمية الصحيفة المطبوعة من خلال موضوعات وتحليلات تهم القارىء لأن نسب المبيعات الآن لا ترقى إلى ما كانت عليه سابقا.
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