إل جى الكورية ترفع استثماراتها فى مصر 10 ملايين دولار

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلى كيم، العضو المنتدب لشركة "إل جى" للإليكترونيات مصر، لبحث قرار الشركة زيادة استثماراتها فى مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام 2020، لإضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، ومناقشة خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاث القادمة بقيمة 40 مليون دولار لإضافة منتجات جديدة تشمل الثلاجات والغسالات الكهربائية Top Loaded والميكروويف وإنتاج شاشات تليفزيون جديدة.





وأكد عبدالوهاب، أن شركة "إل جى" الكورية تعمل وفقا لنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان وان ضخ استثمارات جديدة للشركة يؤكد على الثقة فى الاقتصاد المصرى، اعتمادا على برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح الذى تبنته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم كافة التسهيلات والحوافز للصناعات المُغذية من أجل تعميق الصناعة المحلية وتوفير المكونات الداخلة فى هذه الصناعة المتطورة.

وناقش مع بلى كيم، خطة الشركة لنقل صناعة الأجزاء والمكونات وقطع الغيار إلى خارج كوريا والاتجاه نحو صناعتها فى مصر لتغطية عدد من الأسواق فى المنطقة، والتى تشمل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربى خاصة أن هذه الصناعة ستؤدى لزيادة حجم استثمارات الشركة بنحو 200 مليون دولار سنويا.

وقال العضو المنتدب للشركة، إن مشروعها بمصر عبارة عن تجمع صناعى يضم 4 شركات كورية لإنتاج المكونات اللازمة للصناعة فضلا عن إنتاج المنتج النهائى من خلال شركة "إل جى"، مشيراً إلى أن حجم استثمارات التجمع الصناعى يزيد على 500 مليون دولار ويوفر فرص عمالة تقدر بنحو 3 آلاف عامل.