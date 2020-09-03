التعليم العالى: مد فترة التسجيل لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم 7 سبتمبر الجارى.





وقالت الوزارة، فى بيان رسمى، اليوم: "يأتى ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة الطلبات التى وردت إلينا". أضافت: "تقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية)، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدى من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبى من 26 إلى 30 سبتمبر".

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