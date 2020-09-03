مى عبدالحميد: 4683 سددوا جدية مقدمات حجز وحدات الإسكان المتوسط

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى،غلق باب التسـجيل وسداد مقدمات الحجز بالإعلان الأول لبيع الوحدات السكنية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطى الدخل ضمن مشروعات (سكن مصر– دار مصر – جنة) بعدد من المدن الجديدة، يوم الخميس الماضى الموافق 27/8/2020.





وقالت، فى بيان رشسمى، إن إجمالى المُتقدمين بطلبات على البوابة الإلكترونية قد بلغ عدد 5134 مواطنا مُنقسمين إلى عدد 1765 مُتقدماً على سكن مصر، و1515 متقدما على دار مصر، و1863 بمشروع جنة، مشيرة إلى أن إجمالى المُسددين لمقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة بلغ 4683 مواطنا، منهم عدد 431 مواطنا لم يقوموا بالتسـجيل والتقديم بالطلب ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق https://cservices.shmff.gov.eg.

وأكدت على ضرورة التـزام المواطنين بأسلوب الحجز المنصوص عليه بكراسة الشروط حيث لا يُمكن إتمام حجز واختيار الوحدة السكنية إلكترونيا إلا بعد الدخول على البوابة الإلكترونية وإتمام التسـجيل والتقديم ورفع المُستندات، وعليه تم إتاحة البوابة الإلكترونية للصندوق حتـى يوم السبت الموافق 5/9/2020 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، كفرصة أخيـرة للمُسددين فقط لإستكمال خطوات التسـجيل والتقديم ورفع المُستندات المطلوبة على البوابة الإلكترونية للصندوق.

ولفتت مى عبدالحميد إلى أنه سيتم التأكد من عدم سبق الاستفادة للمُتقدمين المُسددين للمبالغ المطلوبة سواء من حيث عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته، أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغيـر ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، وسيتم استبعاد من يَثبت لهم سبق استفادة من حجز الوحدات السكنية.

أضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه فى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، خلال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

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