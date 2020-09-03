إيروفلوت ومصر للطيران تستأنفان الرحلات.. تفاصيل عودة الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة

كشفت مصادر مطلعة أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر المطلعة، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن تاريخ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية المقررة 3 أسبوعيا لشركة إيروفلوت، ستحدده السلطات الروسية خلال الفترة القادمة لبدء التشغيل الفعلي إلى القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من إلزام جميع القادمين بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.
وأوضحت المصادر المطلعة، أن السلطات الروسية طلبت خلال الأسبوعين الماضيين من السلطات المصرية تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تكون من شأنها أن تحافظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وهو ما قدمته السلطات المصرية وبناء عليه اتخذت روسيا قرار الاستئناف إلى القاهرة.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة القادمة لن تشهد فقط تشغيل الرحلات الروسية من وإلى القاهرة، ولكن سلطة الطيران المدني وافقت أيضا خلال اليومين الماضيين للشركة الوطنية مصر للطيران على تشغيل رحلاتها إلى موسكو وفقا لضوابط وقائية واحترازية محددة، وسيتم أيضا تحديد عدد الرحلات الأسبوعية وفقا لما تحدده مصر للطيران.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
وبدأت المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بمن فيهم حاملو الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.
وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارا.
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