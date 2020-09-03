إيروفلوت ومصر للطيران تستأنفان الرحلات.. تفاصيل عودة الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة

كشفت مصادر مطلعة أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو خلال اليومين القادمين، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر المطلعة، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن تاريخ التشغيل الفعلي للرحلات الروسية المقررة 3 أسبوعيا لشركة إيروفلوت، ستحدده السلطات الروسية خلال الفترة القادمة لبدء التشغيل الفعلي إلى القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من إلزام جميع القادمين بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن السلطات الروسية طلبت خلال الأسبوعين الماضيين من السلطات المصرية تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد التي تكون من شأنها أن تحافظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وهو ما قدمته السلطات المصرية وبناء عليه اتخذت روسيا قرار الاستئناف إلى القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة القادمة لن تشهد فقط تشغيل الرحلات الروسية من وإلى القاهرة، ولكن سلطة الطيران المدني وافقت أيضا خلال اليومين الماضيين للشركة الوطنية مصر للطيران على تشغيل رحلاتها إلى موسكو وفقا لضوابط وقائية واحترازية محددة، وسيتم أيضا تحديد عدد الرحلات الأسبوعية وفقا لما تحدده مصر للطيران.

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