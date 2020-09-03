الفلاحين : دول العالم تتهافت على الموالح المصرية ..والفحص الجيد السبب

وأضاف " أبو صدام " فى تصريحات ل " دوت الخليج " أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية تأتى عن طريق الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الدولية واحكام الرقابة والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير علي المنتجات الزراعية، بما يتيح تصدير منتج بجودة عالية يتمتع بأعلى الوصفات الفنية والصحية العالمية ، متوقعا ان تتخطي صادرات مصر من الموالح خلال عام 2020 المليون و900 ألف طن .
واضاف نقيب الفلاحين ، أن الموالح المصرية تفوقت علي كل منافسيها من أكبر الدول المصدرة للموالح في العالم فتخطت اسبانيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى وتفوقت علي جنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب،كما أنها تغزو أكبر الأسواق العالمية كأسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والسعودية والعراق.
وأشار إلى ان الموالح من أهم انواع الفاكهه في مصر والعالم ، لما تحظي به من قيمة غذائية عالية ومذاق طيب وفوائد اقتصادية كبيرة، حيث زادت المساحه المثمره من الموالح في مصر حاليا عن 300 ألف فدان.
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