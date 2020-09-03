نشرة برنامج عربيتك المرورية.. أتوبيسات BRT تقضى على المواقف العشوائية

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وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، إلى أن الطرق تشهد خطة تطوير، لافتًا إلى تشغيل وزارة النقل لأتوبيسات BRT على الطريق الدائرى تستهدف تخفيف الزحام.
وأوضح أن الطريق الدائرى سيشهد تطويرًا كبيرًا بعد إطلاق أتوبيسات الـBRT، مؤكدًا أنها سيتم تخصيص لها حارة وسط الدائرى، مع عمل عدد من كبارى المشاة التى سيستخدمها المواطن.
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