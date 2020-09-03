جامعة الإسكندرية تشارك فى أول ملتقى توظيف افتراضى

تشارك مراكز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية فى الملتقى التوظيفى الافتراضى الأول، الذي يعقد يوم 28 سبتمبر الجارى، بحضور أصحاب الأعمال، ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من 10 جامعات بـ 9 محافظات من الإسكندرية إلى أسوان.





وينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ودعم رؤساء 10 جامعات، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالكفاءات الشابة القادرة على المساهمة بشكل فعال فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فى بيان له، اليوم الخميس، إن ملتقى التوظيف الافتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهني UNCCD 2020 يُعد أول ملتقى توظيفي افتراضي عبر الانترنت لطلاب وخريجي الجامعات المصرية.

وأضاف الكردى، أن الملتقى يعتبر وسيلة هامة، لتشجيع كافة قطاعات الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات والهيئات على خلق فرص جديدة تتناسب مع التغيرات والأوضاع الجديدة التي حدثت فى ظل أزمة كورونا العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يُعد حدثًا افتراضيًا عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجى الجامعات في بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل.

وأشار نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد يقومون بتحميل سيرهم الذاتية، وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات عبر الانترنت.