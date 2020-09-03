عاجل.. السيسى يبحث مع مسؤول أوروبى الوضع فى ليبيا وقضية سد النهضة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.





وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع فى شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام فى الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

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