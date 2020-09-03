الاتحاد الأوروبى: مصر أدت دورا حيويا فى الحفاظ على وقف إطلاق النار فى ليبيا

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، بقصر التحرير، أن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا سيؤدى إلى مفاقمة الأزمة، لذلك نعمل على وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.

كما أكد بوريل، أن الخطوط الحمراء التى وضعتها مصر ساهمت فى الحفاظ على وقف إطلاق النار فى ليبيا.

واستقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ⁧‫جوزيب بوريل‬⁩، اليوم الخميس، بقصر التحرير.