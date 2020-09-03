الاتحاد الأوروبى: تجمعنا مع مصر شراكة قوية

وقال بوريل، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس: "بدأت زيارة مهمة للقاهرة، تلعب ⁧‫مصر‬⁩ دورًا رئيس فى المنطقة، ونسعى جاهدين لتعزيز العلاقات وزيادة التعاون فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، الاتحاد الأوروبى‬⁩ ومصر شركاء أقوياء".

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