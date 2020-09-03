الاتحاد الأوروبي : مصر تلعب دورًا رئيسيًا في المنطقة

أكد جوزيب بوريل،نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أن مصر تلعب دورا رئيسيا فى المنطقة . وقال بوريل - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس -" بدأت زيارة مهمة للقاهرة " . وأضاف "تلعب ⁧‫مصر⁩ دوراً رئيسيا في المنطقة،ونسعى جاهدين لتعزيز العلاقات وزيادة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ⁧.الاتحاد الأوروبي⁩ ومصر شركاء أقوياء " .

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