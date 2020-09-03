بعد إعلان فتح أسواق له باليابان..الحجر الزراعى: مصر الأولى فى تصدير البرتقال منذ ٣ سنوات

كما أعلنت وزارة الزراعة عن افتتاح أسواق فى اليابان قريبا أمام البرتقال المصري .

فى هذا الصدد، قال المهندس سامى مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن مصر الأولى علي العالم في تصدير البرتقال منذ 3 سنوات حتى أننا تخطينا أسبانيا وأصبح البرتقال المصرى في أسبانيا نفسها .

وكشف "سامى" فى تصريحات ل " دوت الخليج" عن أسباب وصول البرتقال إلي العالمية ، حيث يرجع ذلك إلي الجودة والسمعة الطيبة ، إضافة إلي أن المنتج المصري مطلوب بشكل كبير في الدول بالخارج ، فضلا عن تسهيل تشريعات الاستيراد من خلال الحجر الزراعى المصري .