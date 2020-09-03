كما أعلنت وزارة الزراعة عن افتتاح أسواق فى اليابان قريبا أمام البرتقال المصري .
وكشف "سامى" فى تصريحات ل " دوت الخليج" عن أسباب وصول البرتقال إلي العالمية ، حيث يرجع ذلك إلي الجودة والسمعة الطيبة ، إضافة إلي أن المنتج المصري مطلوب بشكل كبير في الدول بالخارج ، فضلا عن تسهيل تشريعات الاستيراد من خلال الحجر الزراعى المصري .
ولفت إلي أن مصر تتخطى إنتاج مليون و 700 الف طن سنويا من البرتقال و المتوقع زيادتهم قبل نهاية العام رغم ازمة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد إعلان فتح أسواق له باليابان..الحجر الزراعى: مصر الأولى فى تصدير البرتقال منذ ٣ سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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