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بعد إعلان فتح أسواق له باليابان..الحجر الزراعى: مصر الأولى فى تصدير البرتقال منذ ٣ سنوات

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احتلت مصر الصدارة في تصدير الموالح خاصة البرتقال المصري وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس  حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.

كما أعلنت وزارة الزراعة عن افتتاح أسواق فى اليابان قريبا أمام البرتقال المصري .

فى هذا الصدد، قال المهندس سامى مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن مصر الأولى علي العالم في تصدير البرتقال منذ 3 سنوات حتى أننا تخطينا أسبانيا وأصبح البرتقال المصرى في أسبانيا نفسها .

وكشف "سامى" فى تصريحات ل " دوت الخليج" عن أسباب وصول البرتقال إلي العالمية ، حيث يرجع ذلك إلي الجودة والسمعة الطيبة ، إضافة إلي أن المنتج المصري مطلوب بشكل كبير في الدول بالخارج ، فضلا عن تسهيل تشريعات الاستيراد من خلال الحجر الزراعى المصري .

ولفت إلي أن مصر تتخطى إنتاج مليون و 700 الف طن سنويا من البرتقال و المتوقع زيادتهم قبل نهاية العام رغم ازمة كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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