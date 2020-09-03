ميري يطالب الأعلى للإعلام بمراجعة الأكواد والمعايير و الحريات والدستور وضع محددات الامن القومى

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير الأخبار، إنه "لدينا دستور نظم العلاقة بين المجلس والهيئتين كما وضع الدستور محددات الأمن القومي في مواد كثيرة تحولت لقوانين والتي تحولت لعلاقة بشكل مباشر بين الصحافة والاعلام والامن لقومي خاصة حول ما يجوز نشره.
وﻻضاف في كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التطبيق العملي يكشف انه ما زال هناك عوار لان الإعلام ما زال يبحث عن اكبر مساحة من الحرية في مقابل القانون الذي يحاول تقييدها للحفاظ على أمن مصر القومي".
وأكد ميرى أن المعايير وأكواد المجلس تحتاج لمراجعة بما يتناسب مع القولنين واللوائح التنفيذية وعصر السماوات المفتوحة لان هناك قضايا فيها التباس فيجب السماح للصحافة والاعلام ان يتناول قضايا لا تمس الأمن القومي بحرية.
ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).
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