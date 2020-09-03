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أجواء صيفية ممتعة.. لحظات المرح والسعادة في منتجع كليوباترا مكادي باي

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في جو صيفي جميل مليء بالمرح والمغامرة يستمتع نزلاء منتجع كليوباترا مكادي باي الفاخر بأحدث الألعاب المائية "فلاي بورد" وهي اللعبة التي دخلت في قائمة الألعاب التي تتميز بروح المغامرة وتجذب الكثيرين وأكثرها تشويقًا ومرحا. 

وتتيح لك «فلاي بورد» فرصة التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدولفين، وبلا شك هي الأكثر إثارة بين الرياضات المائية في الوقت الحالي، وتجمع المتعة والهوس بالمغامرة.

  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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