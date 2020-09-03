أجواء صيفية ممتعة.. لحظات المرح والسعادة في منتجع كليوباترا مكادي باي

في جو صيفي جميل مليء بالمرح والمغامرة يستمتع نزلاء منتجع كليوباترا مكادي باي الفاخر بأحدث الألعاب المائية "فلاي بورد" وهي اللعبة التي دخلت في قائمة الألعاب التي تتميز بروح المغامرة وتجذب الكثيرين وأكثرها تشويقًا ومرحا.
وتتيح لك «فلاي بورد» فرصة التحليق في السماء والغوص والخروج من الماء كالدولفين، وبلا شك هي الأكثر إثارة بين الرياضات المائية في الوقت الحالي، وتجمع المتعة والهوس بالمغامرة.
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