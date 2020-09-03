أخبار مصرية

الرئيس السيسي يبحث مع نائب المفوضية الأوروبية الأوضاع الليبية وسد النهضة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، "جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية و"كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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