قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 459 لسنة 2020، حيث جاءت المادة الأولى كالتالى: «تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار». وجاءت المادة الثانية: «تنقل ملكية العقارات التالى بياناتها فيما بعد وفقا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهى: 1- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 12832 م 2- أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية "المبنى القديم" بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.8م. 3- أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعدل 166612.68 م.

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