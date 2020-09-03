محافظ المنيا: فتح طريق شلبى المطار بعد إغلاقه لسنوات

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، فتح طريق شلبى - المطار، والذى يربط قرى غرب المنيا بحى غرب المدينة، وتم إغلاقه منذ سنوات مما أدى إلى معاناة عدد كبير من أهالى تلك القرى.





وتفقد المحافظ، صباح اليوم الخميس، الطريق بعد افتتاحه، مؤكدا أنه يعد أحد الطرق الحيوية لعدد كبير من المواطنين وبخاصة طلاب المدارس والجامعة، مشيرا إلى أنه استقبل العديد من الشكاوى من المواطنين لفتح الطريق الذى يعد شريانا حيويا لأهالى تلك المنطقة. وأكد المحافظ أنه تم فتح الطريق بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وتم عمل حاجز خرسانى على بعد متر من سور قوات الأمن المركزى، ويتابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة الطريق وإزالة الحواجز. ويساهم الطريق فى تيسير حركة المرور والتخفيف من معاناة المواطنين، خاصة قاطنى القرى الواقعة غرب مدينة المنيا.

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