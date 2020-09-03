السيسى يقرر نقل ملكية بعض العقارات إلى صندوق تحيا مصر

وجاء بالقرار الذى يحمل رقم 459 لسنة 2020: "نقل ملكية العقارات التالى بيانها، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره.. وهى.. أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان تعادل 128832 أرض ومبانى المقر الإدارى لوزارة الداخلية المبنى القديم بمساحة 4.60 فدان تعادل 19349.88 متر أرض الحزب الوطنى المنقضى بجوار المتحف المصرى بمساحة 3.95 فدان تعادل 16612.68 متر Advertisements أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 25553.98265 متر أرض ومبانى الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115 متر أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452 متر أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا) فى محافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083 متر.

ونصت المادة الثالثة، أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وفى المادة الرابعة، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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